Япония объявила об эвакуации 9 млн человек из-за тайфуна «Хагибис»
Власти Японии объявили эвакуацию или выпустили рекомендации эвакуироваться для девяти миллионов жителей страны. Об этом сообщает телеканал NHK.
Как отмечается, к вечеру субботы, 12 октября, планируется эвакуироваться 1,12 млн человек.
Еще 7,97 порекомендовали покинуть потенциально опасные территории.
Эвакуация объявлена из-за высокой опасности угрозы жизни и здоровья. Считается, что тайфун «Хагибис», будет сильнейшим за последние 60 лет.
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