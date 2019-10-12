Япония объявила об эвакуации 9 млн человек из-за тайфуна «Хагибис»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Власти Японии объявили эвакуацию или выпустили рекомендации эвакуироваться для девяти миллионов жителей страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как отмечается, к вечеру субботы, 12 октября, планируется эвакуироваться 1,12 млн человек.

Еще 7,97 порекомендовали покинуть потенциально опасные территории.

Эвакуация объявлена из-за высокой опасности угрозы жизни и здоровья. Считается, что тайфун «Хагибис», будет сильнейшим за последние 60 лет.

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