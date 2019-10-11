Космонавт Серова о смерти Леонова: «Его любили слушать дети»

Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова поделилась с «Газетой.Ru» воспоминаниями об Алексее Леонове, скончавшемся на 85-м году жизни.

«Мне только что позвонил супруг и сказал, что не стало Алексея Леонова. Он был сильным, мудрым, смелым и жизнерадостным. Всегда захватывающе рассказывал о своем опыте, о космических полетах – его очень любили слушать и дети, и взрослые. Конечно, для нас этого огромная утрата и для меня лично», — рассказала парламентарий.

Она также вспомнила такие достижения бывшего космонавта, как выход в открытый космос 18 марта 1965 года и экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз», который был совершен 15 июля 1975 года.

«Сложно переоценить тот вклад, который он совершил в развитие отечественной космонавтики, да и космонавтики всего мира, не будем преуменьшать его заслуги. Первый выход в открытый космос – это подвиг. О нем надо никогда не забывать будущим поколениям. И, безусловно, это не единственное, что он сделал. Не будем забывать легендарную стыковку «Союза» и «Аполлона» на земной орбите, которая также стала ярчайшем событие в истории общемировой космонавтики», — заключила Серова.

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