Для расследования убийства девочки в Саратов едут следователи из Москвы
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании убийства девятилетней девочки. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поисковые мероприятия завершены. Следствие продолжается. Задержан мужчина 1984 года рождения, который может быть причастен к убийству.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате, заявила официальный представитель СК Светалана Петренко.
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