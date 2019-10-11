Для расследования убийства девочки в Саратов едут следователи из Москвы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании убийства девятилетней девочки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поисковые мероприятия завершены. Следствие продолжается. Задержан мужчина 1984 года рождения, который может быть причастен к убийству.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате, заявила официальный представитель СК Светалана Петренко.

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