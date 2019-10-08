Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

Президент Украины совместно с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. Об этом сообщает «112.ua».

Как отмечается, украинский лидер зажег лампадку у памятника «Меноры» (золотой семирожковый светильник из Библии).

Раввины общины прочитали молитву о жертвах трагедии, после все присутствующие почтили их память минутой молчания.

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