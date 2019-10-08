СК подтвердил информацию о самоубийстве экс-начальника рудника «Мир»

Следственный комитет подтвердило информацию о самоубийстве экс-главы подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера, ранее арестованного по делу об аварии на руднике, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление.

Известно, что Бурксер покончил с собой 8 октября.

В СК сообщили, что следователи провели осмотр места происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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