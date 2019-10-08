Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом сообщает «Якутия 24».

Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, по предварительным данным, Бурксер покончил с собой.

«Тело было обнаружено около шести часов утра», — сказал источник.

В СИЗО Алексей Бурксер был доставлен 7 октября после предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба».

Авария на руднике «Мир», принадлежащем алмазодобывающей компании АЛРОСА, произошла в августе 2017 года.

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