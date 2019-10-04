Глава МИД Грузии выступил за скорое восстановление авиасообщения с РФ

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что будет приветствовать скорейшее восстановление авиасообщения между республикой и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Грузия готова к возобновлению авиаперелетов между странами.

Залкалиани выразил желание, чтобы решение об этом «было принято как можно скорее».

По мнению туриста, отношения между Грузией и Россией, а также туризм являются теми направлениями, «которые содействуют деэскалации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией.