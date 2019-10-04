В Иране задержали российскую журналистку
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В Посольстве России разбираются с задержанием российской журналистки Юлии Юзик в Иране. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко, Юзик была задержана была задержана сотрудниками Корпуса Стражей Исламской революции прямо в гостинице.
Она находится в Тегеране и помещена в камеру.
«В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщил он.
По его данным, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.