В Иране задержали российскую журналистку

В Посольстве России разбираются с задержанием российской журналистки Юлии Юзик в Иране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко, Юзик была задержана была задержана сотрудниками Корпуса Стражей Исламской революции прямо в гостинице.

Она находится в Тегеране и помещена в камеру.

«В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщил он.

По его данным, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.