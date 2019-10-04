При аварийной посадке самолета во Львове есть погибшие

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Igor Zinkevych/Facebook

У Львова поврежденный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, передает «112 Украина».

На борту самолета находились 7 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Самолет аварийно приземлился возле кладбища в Сокольниках.