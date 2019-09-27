Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

В России увеличилось число звонков от мошенников, подменяющих телефонный номер банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

Как отмечается, летом 2019 года операторы связи получили данные о свыше 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам разных финансовых организаций.

Уточняется, что в 189 случаев была обнаружена подмена номера, еще 218 номеров заблокировали.

Заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычерв подчеркнул, что многие банки столкнулись с подменой номера.

Он пояснил, что операторы не всегда реагируют на предупреждения Центробанка о мошеннических звонках.

В связи с этим, заключил Сычев, Центробанк намеревается создать базу номеров мошенников. Операторы смогут к ней обращаться, чтобы проверить телефонные номера.