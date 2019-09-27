Появились кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Агентство Ruptly выложило кадры изнутри четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, именно журналисты посетили диспетчерскую данного энергоблока.

Согласно телеканалу, часть разрушенной электростанции до сих источает радиацию, которая превышаю норму в 40 тысяч раз.

Уточняется, что по этой причине на сотрудников СМИ были надеты специальные защитные костюмы.

Причем они находились у пульта управления короткое время — всего пять минут.

Ранее новые маршруты для посещения Чернобыля разработали на Украине.