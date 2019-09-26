Оренбургского священника обвиняют в растлении 7 детей

В Оренбургской области завели уголовное дело в отношении священника, экс-руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского, который обвиняется в изнасилованиях несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дело против священника будет расследовать центральный аппарата СК РФ.

Пострадавшими от развратных действий признаны семеро детей. Все дети находились под опекой или были удочерены священником. По данным следствия, священник неоднократно совершал развратные действия, а также изнасиловал одну несовершеннолетнюю девочку.

В настоящее время все они изолированны, им оказывается психологическая помощь.

Священнику вменяются статьи «развратные действия», «изнасилование» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».