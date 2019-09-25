За полгода в РФ из-за грубых нарушений закрыли десятки клиник пластической хирургии

За первое полугодие 2019 года 87 из почти 1,5 тыс. клиник пластической хирургии на территории РФ лишились лицензии из-за нарушений обязательных требований. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

При этом 60 из них действовали на территории Москвы и Московской области, остальные 27 – в регионах. По итогам 2018 года эксперты Росздравнадзора также выявили более 3,2 тыс. нарушений обязательных требований в почти 70% медучреждений подобного плана — их число на момент проверки составляло 1,2 тыс.

Как уточнили в ведомстве, врачи проверенных клиник не осуществляли наблюдение и лечение пациентов в круглосуточном режиме, выполняли работу, несоответствующую их квалификации, и использовали просроченные или фальсифицированные препараты.

По результатам проверок, сведения по 162 случаям нарушений уголовного законодательства были направлены в правоохранительные органы. В судебном порядке была приостановлена деятельность 7 медицинских организаций, еще 252 организации самостоятельно прекратили деятельность по пластической хирургии, сообщили в ведомстве.