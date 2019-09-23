Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов

Пограничная служба Украины прекратила пропуск в Крым на одном из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

«Украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак»… в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что транспортные средства не могут пересечь границу с 8 утра 23 сентября. Пропуск через российскую границу осуществляется только пешком.

До этого украинские пограничники сообщили о планах начать ремонт на пунктах пропуска «Каланчак» и «Гончар».