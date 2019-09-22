Эксперт назвал политическим заявление о 4 млн мусульман в Москве

Старший научный сотрудник РАНХИГС, руководитель группы исследований миграции и этничности Евгений Варшавер прокомментировал «Газете.Ru» сообщение о росте числа мусульман в Москве до 4 млн, о котором сообщил глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.

«Говоря о количестве мигрантов мусульманского вероисповедания в Москве, сложно называть точные цифры. Люди, занимающиеся статистикой, называют число в два миллиона, но это очень приблизительные подсчеты, потому что достаточных оснований для того, чтобы говорить о цифрах конкретных, к сожалению, нет», — сказал Варшавер.

По словам эксперта, трудности в подсчетах возникают из-за того, что они весьма разрозненны – их могут приводить как на основании регистрации, так и изучая число выданных в столице патентов, при этом исследования не агрегируются, и во многих случаях трудно понять, идет ли речь об одном человеке, ставшем на регистрацию по месту жительства несколько раз, или о разных людях.

«Мне кажется, что высказывание муфтия носит, скорее, политический характер, потому что когда ты говоришь, что людей, являющихся твоей паствой, четыре миллиона, а не два, это, конечно, звучит более веско», — заключил эксперт.

Ранее глава Совета муфтиев России заявил, что число мусульман в Москве увеличилось с 1997 года от 300-400 тысяч человек до трех-четырех миллионов.