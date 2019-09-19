Площадь пожара ТЦ в Грозном резко возросла

Площадь пожара, который произошел в торговом центре «Гранд парк». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что площадь возгорания увеличилась с 300 кв.м. до 700 кв.м.

Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже здания. На месте работают спасательные службы.

Ранее Кадыров рассказал об отсутствии пострадавших при пожаре в ТЦ в Грозном.