Площадь пожара ТЦ в Грозном резко возросла

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Площадь пожара, который произошел в торговом центре «Гранд парк». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что площадь возгорания увеличилась с 300 кв.м. до 700 кв.м.

Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже здания. На месте работают спасательные службы.

Ранее Кадыров рассказал об отсутствии пострадавших при пожаре в ТЦ в Грозном.