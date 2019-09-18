Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

Четыре пограничника пострадали при нападении в Японском море экипажа шхуны из КНДР, передает ТАСС.

Один из пострадавших получил огнестрельное ранение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее пограничники задержали в Японском море более 80 граждан из Северной Кореи, которые занимались браконьерством на двух шхунах.