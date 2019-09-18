Власти Бурятии рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю

Власти Бурятии рассматривают введение четырехдневной рабочей недели для предприятий, участвовавших в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, четырехдневка будет рассмотрена в случае положительных результатов реализации национального проекта

«Это вопрос серьезного анализа фактической ситуации на предприятии с учетом преломления на новые условия, в которых будет действовать организация», — говорится в сообщении.

Известно, что в нацпроекте участвуют девять предприятий региона. Всего в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» задействовано 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

Ранее эксперты рассказали, кто первый перейдет на четырехдневную рабочую неделю.