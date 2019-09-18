Эксперты рассказали, кто первый перейдет на четырехдневную рабочую неделю

На четырехдневную рабочую неделю первыми смогут перейти специалисты сферы ИТ, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы исследований компании HeadHunter Марию Игнатову.

Как отмечается, представители данных профессий смогут перейти на новый график из-за ранее внедренной автоматизации в рабочий процесс.

Игнатова считает, что на сокращенную рабочую неделю также смогут рассчитывать некоторые сотрудники финансовой и административной областей, а также связанные с интеллектуальным трудом (сферы искусства, развлечений и маркетинга).

Эксперт отметила, что роботизация в том числе способствует оптимизации рабочего процесса.

В компании Superjob считают, что меньше всего новый формат подходит работникам сферы транспорта, логистики, торговли товарами массового спроса, медицины и строительства.

Ранее сообщалось, что власти протестируют на россиянах 4-дневную рабочую неделю.