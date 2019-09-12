Назван средний возраст россиян

Росстат назвал средний возраст жителей России. Об этом сообщает RT.

Согласно имеющимся данным, с 2009 года средний возраст россиян вырос с 38,8 лет почти на 1,5 года и составил 40 лет.

Так, Чечня стала самым молодым российским регионом, где средний возраст – 28,68 лет. Самым возрастным регионом оказалась Тамбовская область с показателем в 43,4 года. Средний возраст жителя Москвы оказался 42,3 года.

Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал, что средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всего населения страны, деленная на число россиян.

По его словам, это нормальный возраст, который присущ множеству развитым странам. Он отметил, что средний возраст будет сдвигаться, так как на это влияет низкая рождаемость.

Коротаев добавил, что людей 40-летнего возраста сейчас в два раза больше, чем 20-летних.

«И такая тенденция характерна для многих стран», — заключил он.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян.