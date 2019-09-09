Почему Путин не встречал в аэропорту участников обмена с Украиной, объяснили в Кремле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать освобожденных при обмене между РФ и Украиной, передает РИА «Новости».

По его словам, это не является прерогативой главы государства.

«Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский первым у трапа самолета встретил украинских участников обмена с Россией.