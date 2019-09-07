Нидерланды потребовали от России выдать фигуранта дела о MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов призвала Россию передать им перевезенного в субботу, 7 сентября, с Украины свидетеля по делу о крушении MH17. Об этом информирует издание Algemeen Dagblad.

Как сообщается, прокуратура требует выдать им бывшего командира одного из подразделений «ПВО» ДНР Владимира Цемаха.

Известно, что он является свидетелем дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Нидерланды попытались помешать Украине передать России фигуранта дела о МН17.