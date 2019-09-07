Опубликован список выданных Россией украинцев
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился полный список заключенных, которых российская сторона передала Украине.
В списке фигурируют в том числе Роман Сущенко и Олег Сенцов.
Всего в списке 35 человек: Роман Сущенкои, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычний, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35». Об этом объявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.