Путин помиловал 11 участников обмена с Украиной, сообщила первый украинский омбудсмен
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила, что президент России Владимир Путин помиловал 11 участников обмена с Украиной, передает «Интерфакс».
Среди помилованных и режиссер Олег Сенцов.
«Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов», — заявила Карпачева.
Ранее адвокат Николай Полозов объяснил, что арестованные украинские моряки были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой.