Программист Котов получил 4 года колонии по статье о нарушениях на митингах

Программиста Константина Котова приговорили к 4 годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, сообщает РИА «Новости».

Котова задержали после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в Москве.

Тверской суд Москвы постановил признать его виновным по ст. 212.1 УК РФ.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее Мещанский суд вынес приговор Евгению Коваленко, бросившему мусорный бак в сотрудников полиции в ходе несогласованной акции в Москве.