На Украине вандалы осквернили советский памятник
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На Украине вандалы осквернили советский мемориал. Об этом сообщает Нацполиция Львова, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, неизвестные разрисовали надписями советский памятник, выполненный в виде ордена Великой Отечественной войны и расположенный на холме Славы во Львове.
Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что памятник жертвам Холокоста осквернен вандалами на Украине.