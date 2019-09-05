На Украине вандалы осквернили советский памятник

На Украине вандалы осквернили советский мемориал. Об этом сообщает Нацполиция Львова, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, неизвестные разрисовали надписями советский памятник, выполненный в виде ордена Великой Отечественной войны и расположенный на холме Славы во Львове.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что памятник жертвам Холокоста осквернен вандалами на Украине.