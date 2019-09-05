Кадыров оценил шутку Путина про предельный возраст для президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на шутку российского президента Владимира Путина о предельном возрастаете для главы государства. Об этом он написал в телеграмм-канале.

«Политический юмор!», — начал Кадыров.

Он отметил, что это очень сложная наука, которая не всем подвластна, особенно во время встречи с высокопоставленными представителями других стран.

По его словам, Путин продемонстрировал оригинальный и добрый юмор.

«Уверен, что оно [высказывание] войдет в сборники известных цитат и афоризмов президента», — заключил Кадыров.

Ранее Путин пошутил про предельный возраст для президента.