Два подростка на Урале готовили массовое убийство

Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники УФСБ по региону и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по области выяснили, что двое подростков готовили массовое убийство в городе Кушва.

«Сейчас этим делом занимается следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет», — добавил Биктуганов.

Он также обратился к учителям как можно чаще общаться с детьми, в том числе в соцсетях.

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