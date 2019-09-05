Адвокат рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что никаких подвижек относительно обмена заключенными между Россией и Украиной пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ситуации с обменом пока ничего не изменилось.

«Подвижек нет», — подчеркнул Рыбин.

Он также уточнил, что заключенные ожидают приказа о помиловании со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену между Россией и Украиной.

По его словам, переговоры идут успешно и в ближайшее время закончатся.