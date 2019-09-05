Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
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В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечается, в среду, 4 сентября, в полицию поступило сообщение о стрельбе по окнам детского сада.
Уточняется, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали мужчину 1980 года рождения.
Согласно пресс-службе, задержанный стрелял из окна своей квартиры из пневматической винтовки.
Как подчеркивается, в результате инцидента пострадал один мужчина 1976 года рождения.
Стрелявшего оштрафовали. Кроме того, против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».