Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечается, в среду, 4 сентября, в полицию поступило сообщение о стрельбе по окнам детского сада.

Уточняется, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали мужчину 1980 года рождения.

Согласно пресс-службе, задержанный стрелял из окна своей квартиры из пневматической винтовки.

Как подчеркивается, в результате инцидента пострадал один мужчина 1976 года рождения.

Стрелявшего оштрафовали. Кроме того, против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее украинские силовики обстреляли детский сад.