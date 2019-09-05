Британка умерла после того, как врачи не заметили у нее перелом ноги

В британском Уэльсе медики не смогли вовремя обнаружить у пациентки перелом бедра. Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, в октябре 2018 года 39-летняя Сара-Джейн Рош участвовала в благотворительном марафоне. Во время бега она почувствовала боль в левой ноге. После госпитализации врачи нашли у нее травму подколенного сухожилия. Ей дали обезболивающее, а затем отправили домой.

Издание сообщает о том, что через неделю ей снова сделали рентген и нашли перелом бедра. После этого ее отправили на операцию, во время которой у женщины остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что в Британии женщину укусил комар, после чего она заразилась опасной для жизни инфекцией и ее сердце остановилось на три минуты.