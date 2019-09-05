Опрос показал, каких мужчин предпочитают россиянки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, каких мужчин считают привлекательными российские женщины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным результатам, 69% опрошенных нравится гладковыбритые мужчины, 22% предпочитают легкую щетину, 11% — короткую бороду, 9% — усы, для 7% женщин это не имеет значение. При этом 93% никогда не отпускали длинную бороду. Однако те, кто решает ее носить, делают это из-за лени (35%) или по привычке (30%).

Уточняется, что самыми популярными мужчинами с бородой являются Маркс (24%), Толстой (19%) и Ленин (13%).

Ранее опрос показал, чего не хватает россиянкам для полного счастья.