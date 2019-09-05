Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык. Об этом сообщает ItonTV.

По словам дипломата, нынешней Украине пришлось создавать государство из ничего. Он подчеркнул, что независимость страны не начинается принятием акта о «незалежности». При этом до этого Украины вообще не существовало, а язык и государственность пришлось выдумать.

Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что страна теряет территорию и население, которые являются признаками любого государства.