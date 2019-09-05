В Британии пассажир заменил не вышедшего на работу пилота за штурвалом

В Великобритании пассажир самолет заменил не вышедшего на работу пилота. Об этом пишет The Mirror.

Как отмечается, речь идет о рейсе из Манчестера в Аликанте. Пассажиров проинформировали о том, что их вылет будет задержан, но один из присутствующих заявил, что может его заменить. У него было удостоверение пилота. Ему позволили управлять самолетом, поэтому лайнер прибыл в место назначения без задержек.

«Это полностью соответствует правилам, поскольку у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности», — заявили в компании.

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