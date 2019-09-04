Суд вынес приговор бросившему урну в полицию участнику акции

Мещанский суд вынес приговор Евгению Коваленко, бросившему мусорный бак в сотрудников полиции в ходе несогласованной акции в Москве, передает РИА «Новости».

Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Уточняется, что Коваленко обвиняли в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти: сначала он потянул полицейского за бронежилет и толкнул, а потом бросил в его сторону урну.

Коваленко вину не признал. На заседании он сказал, что хотел помешать задержанию другого участника акции, а урну кинул из-за досады.