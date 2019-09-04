В США «исцелявший» от гомосексуализма мужчина совершил каминг-аут

Американец МакКрей Гейм, основатель одного из самых известных в США центров лечения от гомосексуализма сам оказался геем, сообщает Independent.

51-летний американец сделал в фейсбуке признание о своей сексуальной ориентации и о бесполезности деятельности его центра «Надежда на целостность». Мужчина более 20 лет «освобождал» своих клиентов от нетрадиционной ориентации с помощью консультаций и религии.

МакКрей признал, что конверсионная терапия не работает и причиняет вред. Американец был религиозным фанатиком, а обращавшиеся к нему люди были на грани суицида.

В настоящее время деятельность центра запрещена в 18 штатах.

Это не первый случай, когда основатель центра конверсионной терапии признается в своей принадлежности к ЛГБТ сообществу. Ранее идеолог лечения гомосексуализма Дэвид Мэтисон совершил каминг-аут после 34-х лет в браке.