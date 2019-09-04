На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу

В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на источника в экстренных службах региона.

Как отмечается, правоохранителям удалось предотвратить нападение вследствие вскрытия переписки в социальных сетях. В сообщениях подростки обсуждали, каким образом захватить учебное заведение и где приобрети огнестрельное оружие.

По факту планирования убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что его помощники изучат, подвергались ли дети психологической обработке.

Ранее сообщалось, что дети погибли при нападении на школу в Китае.