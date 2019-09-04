На ученицу упала штукатурка с потолка в омской школе

В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Как отмечается, в результате инцидента школьница получила травмы — ей диагностировали ушиб мягких тканей.

Уточняется, что это произошло на первом этаже школы возле раздевалки спортивного зала.

Штукатурка сначала упала на потолочное перекрытие, а затем на ученицу 10 класса.

Ранее были названы самые частые травмы детей в школе.