Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной
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Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого появилась информация, что обмен пленными может состояться уже 7 сентября.
По словам адвоката, он не имеет никакой информации о дате возможного обмена между двумя странами.
Кроме того, он выразил сомнение, что обмен состоится на этой неделе.
«Не знаю. Не уверен», — подчеркнул Рыбин.
Ранее в СБУ заявили о продолжении переговоров по обмену между Россией и Украиной.