Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной

Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого появилась информация, что обмен пленными может состояться уже 7 сентября.

По словам адвоката, он не имеет никакой информации о дате возможного обмена между двумя странами.

Кроме того, он выразил сомнение, что обмен состоится на этой неделе.

«Не знаю. Не уверен», — подчеркнул Рыбин.

Ранее в СБУ заявили о продолжении переговоров по обмену между Россией и Украиной.