Продолжительность жизни россиян выросла

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что у россиян выросла продолжительность жизни, передает РИА «Новости».

Так, продолжительность жизни женщин выросла до 78,5 лет, а мужчин – 68,5.

В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.

По ее мнению, это рекордные показатели, превышают скорость увеличения продолжительности жизни во всем мире.

Скворцова отметила, что для здорового долголетия необходимо заниматься профилактикой заболеваний.

Ранее ученые рассказали о способе продления жизни.