Рекордную партию наркотиков изъяли в Британии

Стражи порядка Великобритании изъяли рекордную партию героина, передает РИА «Новости».

Сообщается, что наркотики обнаружили в порту Феликсстоув на контейнеровозе MV Gibraltar.

Уточняется, что они были найдены в полотенцах и халатах.

Как стало известно, всего правоохранителями было изъято 1,3 тонны наркотиков. При этом их стоимость оценивают в более чем £120 млн.

Также сообщается, что полицейские задержали четырех злоумышленников, которые пытались разгрузить наркотики.