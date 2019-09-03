Министерство мира предложили создать в США

Американская писательница Марианна Уильямсон, которая добивается выдвижения кандидатом на пост лидера США, заявила, что в стране необходимо создать министерство мира. Об этом пишет The Washington Post.

По ее словам, Соединенным Штатам не хватает такого ведомств, которое бы занималось контроль конфликтов, предотвращением насилия и делало бы все на благо США.

«Наше общество не просто пропитано насилием; мы зациклены на насилии.... Наши сердца должны пробудиться, чтобы мы могли все это изменить», — начала Уильямсон.

Она добавила, что министерство мира также бы осуществляло реституционное правосудие и улучшало систему образования США.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом», — подчеркнула Уильямсон.

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