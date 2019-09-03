В турецкой клинике у россиянки изъяли женские органы

У 16-летней россиянки, погибшей в Турции, были изъяты органы, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на слова крестной погибшей.

По ее словам, у девушки изъяли матку и яичники. Это заметили российские врачи после вскрытия.

Отмечается, что родителей девушки о данной процедуре не предупредили. О подписании согласия на изъятие внутренних органов речи также не шло, поэтому они заподозрили местных врачей в краже внутренних органов.

Также крестная умершей сообщила, что врачи несколько раз меняли диагноз. Сначала ей поставили ротавирус, затем аппендицит. После девочку перевезли во вторую клинику для операции, однако там оба диагноза не подтвердились. Тогда ее начали странным образом лечить от отравления.

«В 15.00 она поступила во вторую больницу, а в 21.00 умерла», — заявила крестная.

Причиной смерти в Турции назвали перитонит, однако никаких документов и справок после смерти дочери сотрудники турецкой клиники родителям не выдали.

Точная причина смерти 16-летней россиянки станет известна после экспертизы, которую сделали российские врачи.

Ранее в ​​турецкой клинике сделали заявление после сообщений об изъятии органов у россиянки.