СК изменил наказание Егору Жукову

Российский СК установил, что Егор Жуков, обвиненный до этого в массовых беспорядках в Москве, призывал к осуществлению экстремисткой деятельности в интернете. Об этом сообщает на сайте СК страны.

Как отмечается, Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремисткой деятельности...»). По данным следствия, в 2017 году Жуков опубликовал на YouTube-канале запись, в которой были призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды.

«Включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности», — добавили в СК.

Кроме того, СК установил, что молодой человек непричастен к массовым беспорядкам в Москве 27 июля 2019 года. Его меру пресечения изменили. Теперь Жуков будет помещен под домашний арест.

«В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено», — заключили в СК.