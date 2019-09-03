В США назвали самую опасную страну мира

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в мире нет стран, которые бы были опаснее Пакистана. Он отметил, что в этой стране радикализация общества и постоянно крепчающий ядерный потенциал.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан — самая опасная», — подчеркнул Мэттис.

Также экс-глава минобороны США добавил, что с его мнением согласны военные Пакистана, так как они понимают, что происходит в настоявшее время в стране.

«Нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении», — заключил Мэттис.

Ранее также была названа самая опасная страна в мире.