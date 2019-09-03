Американец рассказал о том, как в США переживают ураган «Дориан»

Американец, который проживает на Багамах, Майкл Хайнс рассказал о том, как жители переживают ураган «Дориан». Об этом сообщает CNN.

По словам 33-летнего Хайнса, две последние ночи он укрывался от урагана в своем офисе вместе со своими братьями Мэтью и Джереми, их подругой и 5 собаками.

«Мы готовимся к худшему, но ожидаем лучшего… Все, что происходит — просто ужасно», — поделился Хайнс.

Он признался, что за два последних дня смог поспать всего пару часов. Также он сказал, что из-за урагана у них отключили воду.

Американец подчеркнул, что ураган — пугает всех жителей страны.

«Это звук, напоминающий постоянно движущийся поезд», — заключил Хайнс.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» ослаб до второй категории.