Американец рассказал о том, как в США переживают ураган «Дориан»
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Американец, который проживает на Багамах, Майкл Хайнс рассказал о том, как жители переживают ураган «Дориан». Об этом сообщает CNN.
По словам 33-летнего Хайнса, две последние ночи он укрывался от урагана в своем офисе вместе со своими братьями Мэтью и Джереми, их подругой и 5 собаками.
«Мы готовимся к худшему, но ожидаем лучшего… Все, что происходит — просто ужасно», — поделился Хайнс.
Он признался, что за два последних дня смог поспать всего пару часов. Также он сказал, что из-за урагана у них отключили воду.
Американец подчеркнул, что ураган — пугает всех жителей страны.
«Это звук, напоминающий постоянно движущийся поезд», — заключил Хайнс.
Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» ослаб до второй категории.