Калужские власти объяснили сходство детской площадки со свастикой

В Калужской области представитель администрации Юхновского района прокомментировала появившиеся в соцсети данные о детской площадке, похожей на свастику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пользователи усмотрели нацистский символ в фундаменте будущей детской площадки.

«В данный момент идет только начало работ, фундамент еще не закончен, и, конечно, никакого сходства со свастикой не будет в скором времени», — заявила источник.

Ранее сообщалось, что в Германии закрыли аттракцион «Полет орла» в парке развлечений в Леффингене из-за сходства с нацистской свастикой.