Сушилка для белья сорвала график движения поездов по оранжевой ветке метро

Пресс-служба столичного метро назвала причину сбоя на оранжевой ветке метро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной временной остановки поездов стал посторонний металлический предмет, напоминающий сушку для белья. Он упал между поездом и платформой.

«Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава», — заявили и ведомстве.

Ранее сообщалось, что движения поездов не было на Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Китай-город».