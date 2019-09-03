Названы самые неординарные имена, данные детям в Подмосковье

Начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, какие имена жители региона выбирали для своих детей в августе этого года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, в число самых редких имен для девочек попали Августина, Божена, Луна и Ясмина.

«Мужские — Назар, Демьян, Марсель, Евсей, Демид и Мираэль», — заявил Филатова.

Она добавила, что самыми популярными именами для мальчиков стали Кирилл, Иван, Никита, Артем, Федор и Семен, а для девочек — Маргарита, София, Ксения, Кира и Дарья.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще менять имена.