Россиянин предстанет перед судом Испании за перевозку 800 кг наркотиков

Россиянин предстанет перед судом в Испании за подозрение в перевозке 800 килограмм кокаина на борту судна SEASCAP около Азорских остовов (Португалия). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя испанской Национальной полиции.

Известно, что помимо гражданина России 2 сентября также были задержаны представители Сербии и Мексики — члены экипажа американского судна, на котором обнаружили наркотические вещества.

Отмечается, что парусник направили в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах. В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время они предстанут перед судьей для дачи показаний. Дата суда не указывается.

Российские дипломаты держат контакт с испанскими властями по поводу задержания гражданина России.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США задержала нарко-субмарину в стиле Call of Duty.